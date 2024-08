LAIQON-Aktie: First Berlin startet Coverage mit Kaufempfehlung und 9,80 EUR Kursziel First Berlin hat die LAIQON-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 9,80 EUR bewertet, was ein Potenzial von über 90 % bietet. Die starke Performance und Expansion der KI-Tochter LAIC sowie die Kooperation mit Union Investment sind …