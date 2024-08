Silber wird von der Kette gelassen. Produzentenaktien haussieren

Gold vs. Silber vs. Kupfer

Silber wird von der Kette gelassen

Der letzte Kommentar zu Silber wurde an dieser Stelle vor genau einer Woche mit „Edelmetalle driften auseinander. Gold haussiert, Silber schwächelt“ überschrieben. Silber koppelte sich damals von der starken Gold-Performance ab. Anders ausgedrückt: Während Gold haussierte, fiel es Silber schwer, Fahrt aufzunehmen. Silber wirkte damals ein wenig abgehängt. Mittlerweile hat sich die Lücke etwas geschlossen. Das lässt sich sehr gut an der Gold-Silber-Ratio ablesen. Vor einer Woche betrug die Ratio fast 88. Mittlerweile hat sich die Ratio auf etwa 85 verringert. Mit anderen Worten: Silber konnte in den letzten Tagen gegenüber Gold Boden gut machen.

Die Faktoren, die Silber gegenwärtig antreiben, sind mit denen, die Gold haussieren lassen, nahezu identisch. Nicht zuletzt stützt die Schwäche des US-Dollars. Silber scheint nun jedoch den Trumpf auszuspielen, im Vergleich zu Gold das dynamischere Edelmetall zu sein.

Sie sind auf der Suche nach aussichtsreichen Kupferaktien? Lesen Sie hierzu den kostenlosen PDF-Report „Nach dem Crash – 3 Kupferproduzenten für das Comeback“

Sie sind auf der Suche nach aussichtsreichen Goldaktien? Lesen Sie hierzu den kostenlosen PDF-Report „Gold - Die besten Aktien für den nächsten Preisschub“

Fazit

Silber profitiert von der aktuellen Gemengelage und baut Aufwärtsmomentum auf. Silber knackte in schneller Folge die Widerstände bei 28,0 US-Dollar, 28,6 US-Dollar und 29 US-Dollar. Sollten nun auch noch die 30 US-Dollar fallen, wäre der Weg in Richtung 32+ US-Dollar und damit der Weg in Richtung der aktuellen 52-Wochen-Hochs frei. Sollte auch diese Hürde übersprungen werden, würde sich für Silber die Tür in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar öffnen. Mit Blick auf die Unterseite sollten die 28 US-Dollar nunmehr nicht unterschritten werden.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Philadelphia Gold and Silver Index im Fokus

Um sich einen groben Überblick über die Befindlichkeiten im Gold-Silber-Sektor zu verschaffen, lohnt ein Blick auf den Philadelphia Gold and Silver Index (XAU). Der Index ist im Vergleich zum Arca Gold Bugs Index (HUI) deutlich „silberlastiger“. Gleichzeitig finden hier auch Aktien von Unternehmen Eingang, die Hedging betreiben. Das ist im HUI bekanntlich ein Ausschlusskriterium für die Aufnahme.

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Lage. In den letzten Wochen hat sich eine V-Formation (orange) ausgebildet, die unmittelbar vor ihrer Vollendung steht. Sollte es für den Philadelphia Gold and Silver Index (XAU) über die 158 Punkte gehen, wäre der Weg in Richtung 170+ Punkte frei.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte