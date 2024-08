Bond-Markt steht vor Schock: Warum es jetzt Sinn macht, Gewinne mitzunehmen

Die Treasury-Renditen haben sich in den letzten Monaten deutlich von ihrem Jahreshoch von 4,706 Prozent im April entfernt und pendeln aktuell um die 3,868 Prozent, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Diese niedrigen Renditen haben die Preise für ältere Anleihen, die noch höhere Zinsen bieten, in die Höhe getrieben. Wer im Oktober letzten Jahres Anleihen gekauft hat, als die Renditen bei 5 Prozent lagen, kann jetzt beträchtliche Kursgewinne realisieren.

Anleger im Anleihenmarkt könnten sich in den kommenden Wochen auf eine unangenehme Überraschung gefasst machen. Während die 10-jährigen US-Staatsanleihen derzeit eine Rendite deutlich unter 4 Prozent verzeichnen und viele Marktteilnehmer auf weitere Kursgewinne hoffen, könnte sich die Lage schneller ändern als erwartet. Die jüngsten Entwicklungen und die bevorstehenden Entscheidungen der US-Notenbank könnten die Erwartungen an Zinssenkungen erschüttern und die Renditen wieder in die Höhe treiben.

Viele Anleger zögern jedoch, ihre Anleihen jetzt zu verkaufen, in der Hoffnung, dass die Federal Reserve in den kommenden Monaten die Zinsen immer weiter senken wird, was die Anleihekurse noch weiter in die Höhe treiben könnte. Ein Großteil dieser Spekulationen stützt sich auf die Annahme, dass die Fed ihre Zinssätze in diesem Jahr um bis zu einen vollen Prozentpunkt senken könnte.

Doch was passiert, wenn diese Erwartungen zu optimistisch sind? "Wir erwarten, dass die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe nächsten Monat wieder in einem Bereich zwischen 4,00 Prozent und 4,50 Prozent liegt", schreibt Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research. Sollte die Fed tatsächlich weniger aggressiv vorgehen und die Zinssätze nur um 0,25 Prozent senken, wie von Yardeni prognostiziert, könnten die Anleihepreise sinken, anstatt weiter zu steigen.

Das Risiko besteht darin, dass der Markt aktuell eine Reihe von Zinssenkungen eingepreist hat, die möglicherweise nicht eintreten werden. Die wirtschaftlichen Indikatoren, einschließlich der Inflation und des Arbeitsmarktes, könnten die Fed dazu veranlassen, eine eher abwartende Haltung einzunehmen und die Zinsen länger hoch zu halten.

Fazit: So schlecht geht es der US-Wirtschaft nicht

Letztendlich gibt es kaum handfeste Daten, die ein Hinweis darauf wären, dass es der US-Wirtschaft schlecht geht. Selbst die katastrophalen Job-Daten für Juli waren vor allem auf Sonderfaktoren wie Hurrikan Beryl zurückzuführen. Das haben auch die jüngsten Zahlen vom Arbeitsmarkt gezeigt. Eine Rezession erscheint angesichts der stabilen Wirtschaftslage aktuell nicht wahrscheinlich. Und traditionell erhalten die US-Märkte in Wahljahren Rückenwind. Vor diesem Hintergrund sind mehrere und größere Zinssenkungen durch die Fed kaum zu rechtfertigen.

Sollte es dazu aber nicht kommen, dürften die Bond-Renditen wieder anziehen, was die aktuellen Kursgewinne bei Anleihen schnell zunichtemachen könnte. Marktteilnehmer, die mit ihren Erwartungen auf kräftige Zinssenkungen weit vorgeprescht sind, würden auf dem falschen Fuß erwischt werden und hätten das Nachsehen. In einem solchen Szenario wäre es ratsam, zumindest einen Teil der Gewinne jetzt mitzunehmen, bevor die Märkte in eine Korrektur übergehen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion