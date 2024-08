Elliott Wellen Analyse Wenig Dynamik im DAX-Anstieg Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX krabbelt langsam in Richtung der Marke 18558 und damit auch der hellgrünen 0-b-Linie. Sehr viel Dynamik scheint in der Aufwärtsbewegung nicht mehr zu stecken. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in …