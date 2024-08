Dollar-Absturz: Widersprüche der Wall Street-Rally-Erzählung!

Die Aktien-Rally-Erzählung der Wall Street geht davon aus, dass die Wirtschaft der USA weiter robust sei, die Fed aber dennoch die Zinsen stark senken werde in den nächsten Monaten - aber warum sollte die Fed die Zinsen stark senken, wenn die Wirtschaft wirklich so robust ist? Und wenn die US-Wirtschaft angeblich so robust ist, warum fällt dann der Dollar so stark (weil ja neben der Fed auch andere Zentralbanken die Zinsen senken). Wenn die US-Wirtschaft angeblich so robust ist, warum ist dann der gegen den Dollar gehandelte Ölpreis so schwach? Und wenn die US-Wirtschaft so stark ist, warum ist dann der Bloomberg Ecomonic Suprise Index auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 2021? Da passt manches nicht zusammen..

