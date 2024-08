Mark Mobius warnt: Was US-Aktien wieder aus der Bahn werfen kann

Setzt sich der Aufwärtstrend nach dem kurzen Gewitter also fort? Investor und Börsen-Urgestein Mark Mobius warnt im Gespräch mit CNBC vor einem weiteren großen Unsicherheitsfaktor, der die Märkte durchschütteln könnte: Der historische Rückgang der M2-Geldmenge in den USA.

Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq waren Ende Juli so stark gefallen wie seit 2022 nicht mehr. Ein schneller Rebound konnte die Sorgen vor einer tieferen Korrektur anschließend erstmal beruhigen.

Diese sank von ihrem Höchststand im April 2022 von 21,722 Billionen US-Dollar auf 21,025 Billionen US-Dollar im Juni 2023 – ein Rückgang von 3,21 Prozent. "Dieser Rückgang ist historisch bedeutsam, da die M2-Geldmenge in den letzten 90 Jahren nicht so stark gesunken ist", erklärte Mobius in der CNBC-Sendung Squawk Box.

Mobius befürchtet, dass die schrumpfende Geldmenge das wirtschaftliche Wachstum bremsen und weniger Kapital für Konsumausgaben zur Verfügung stehen könnte, was den aktuellen Bullenmarkt in Gefahr bringen könnte.

Mobius' Ratschlag: Cash halten und auf solide Unternehmen setzen

Vor diesem Hintergrund rät Mobius den Anlegern, ihre Barreserven aufzustocken und gezielt in Unternehmen zu investieren, die wenig Schulden, moderates Gewinnwachstum und eine hohe Kapitalrendite aufweisen. Er empfiehlt eine 20-prozentige Cash-Quote, um bei Marktgelegenheiten wieder einsteigen zu können.

Obwohl er weiterhin Chancen bei Technologiewerten sieht, warnt Mobius vor überbewerteten Unternehmen mit schwachen Bilanzen und hohen Schulden. Besonders im Halbleitersektor erwartet er einen verschärften Wettbewerb, insbesondere bei High-End-Chips, die für den AI-Boom entscheidend sind.

"Die gute Nachricht für diese Unternehmen ist, dass die Gesamtnachfrage weltweit steigt und mit der zunehmenden KI-Nachfrage weiter steigen wird. Ich denke also, dass die gesamte Branche in Zukunft sehr gut abschneiden wird", fügte Mobius hinzu.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion