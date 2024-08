Golden Cariboo trifft große neue Verwerfungen in Halo Zone auf Quesnelle Gold Lizenz

Golden Cariboo Resources Ltd. (CSE:GCC; OTC:GCCFF; FSE:3TZ) erwartet mit Spannung die Bohrergebnisse der sechs jüngsten Bohrungen QGQ24-10 bis QGQ24-15, die erstmals die so genannte Halo Zone im Nordwesten des Grundstücks Quesnelle Gold Quartz Mine in der Nähe von Hixon, British Columbia, testen sollen. Eine vorläufige Analyse der Abschnitte insbesondere der drei letzten Bohrungen QCG24-13 bis QGQ24-15 deutet auf bisher unbekannte große nordwestlich verlaufende Verwerfungen hin, die in der Regel lithologischen Kontakten folgen. Golden Cariboo plant daher Folgebohrungen, um die südöstliche Streichlänge der Halo-Zone von Westen aus anzusteuern und sie mit einem orientierten Bohrkern senkrecht zum Gesamttrend zu durchschneiden. Anschließend sollen auch Bohrungen mit südöstlich ausgerichteten Bohrlöchern durchgeführt werden, um die Strukturen zweiter Ordnung anzusteuern. Die Geologen sehen gutes Potenzial entlang von 830 m in Richtung der Main-Zone sowie nordwestlich der Halo Zone und südöstlich der Main-Zone, die bisher noch nicht bebohrt wurden. Die Geologen von Golden Cariboo hatten die Zone Halo erstmals Ende 2022 entdeckt. Damals wurde 830 m nordwestlich der Zone Main in einem 6 m tiefen Graben aus vier Stichproben einer Verwerfungszone mit geringem Quarz-Karbonat-Anteil 1,01 bis 5,08 g/t Au (Pressemitteilung vom 18. Mai 2023) gemessen. Seit Beginn seiner Bohrungen auf dem Grundstück im Jahr 2022 hat Golden Cariboo in drei separaten Zonen insgesamt 4.144,4 m in 15 Diamantbohrlöchern abgeschlossen.

Die Halo-Zone wurde mit sechs Bohrlöchern (QGQ24-10 bis -15) anvisiert, wobei die drei weiter westlich gerichteten Bohrlöcher Quarz-Karbonat-Adern mit sichtbarem Gold (Pressemitteilung vom 18. Juli 2024) aufwiesen. Wenn die Zone ähnlich wie in North Hixon verläuft, betragen die tatsächlichen Breiten in der Zone Halo möglicherweise 50-70 % der Bohrlochlängen. In den Adern wurden geringe Mengen Sphalerit, das häufig mit sichtbarem Gold vorkommt, sowie geringe Mengen Chalkopyrit und Spuren von Bleiglanz festgestellt. Die Protokollierung ist abgeschlossen und die Probenahme läuft noch. Die Ergebnisse stehen noch aus. Die vorgefundene Mineralisierung und Alteration weisen starke Ähnlichkeiten mit der Zone Main auf, von der aus die besten Abschnitte in südöstlicher Richtung (bei 090 bis 134° zu den Halo-Bohrlöchern) gebohrt wurden.