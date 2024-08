Was ist da los? Walmart verkauft JD.com-Anteil: China-Strategiewechsel löst Marktturbulenzen aus Der Verkauf eines umfangreichen Aktienpakets von JD.com durch Walmart hat eine Talfahrt in Hongkong ausgelöst. Der US-Einzelhändler beendet damit eine Partnerschaft, die in einem schwierigen Umfeld für den chinesischen Tech-Giganten immer weniger Früchte zu tragen schien.