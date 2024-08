PayPal schießt auf 52-Wochen-Hoch – geht da noch mehr?

Tipp aus der Redaktion: Im Schatten von Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Den Anteilen von PayPal ist nach überzeugenden Quartalszahlen eine Post-Earnings-Rallye gelungen . Die war zwar zeitweise wie auch der US-Gesamtmarkt von Gewinnmitnahmen betroffen, in den vergangenen Tagen meldete sich die Aktie jedoch eindrucksvoll zurück und ist am Dienstag auf ein neues 52-Wochen-Hoch geklettert.

Gegenüber ihrem zuletzt markierten Verlaufstief bei 58,65 US-Dollar gelang den Anteilen so eine Rallye von 24 Prozent. Ob für Anleger jetzt noch mehr zu holen ist, soll ein Blick auf die technische Situation der Aktie klären.

Aufwärtstrendlinie zurückerobert

Mit einem Kurs von 72,50 US-Dollar ist den Käufern am Dienstag neben einem neuen 52-Wochen-Hoch ein weiterer Meilenstein gelungen: Hier lag aus dem vergangenen Jahr eine noch zu schließende Kurslücke. Gleichzeitig haben die Bullen den Ausbruch über die Widerstandsmarke bei rund 68,00 US-Dollar ausweiten können und damit die Chance auf dessen Nachhaltigkeit erhöht.

Der Anstieg der vergangenen Tage gelang innerhalb eines steilen Aufwärtstrendkanals und war eine Antwort auf den zwischenzeitlichen Crash von US-Aktien. Das Tempo dieses kurzfristigen Aufwärtstrends dürfte PayPal nicht halten können. Mit dem Anstieg ist aber eine Rückeroberung der Trendlinie gelungen, die das Kursgeschehen zwischen Oktober und Mai bestimmt hatte.

Aktie unmittelbar vor neuem Kaufsignal

Solange diese nicht unterschritten wird, ist daher auch mittelfristig mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen. Untermauert wird diese These durch die gleitenden Durchschnitte, die unmittelbar vor einem Golden Cross und damit einem wichtigen technischen Kaufsignal stehen.

Ebenfalls gefällt mit Blick in die technische Indikation der Verlauf des Relative-Stärke-Index (RSI) sowie des Trendstärkeindikators MACD. Die haben den Kursanstieg der Aktie in den vergangenen Wochen begleitet, was auf einen nachhaltigen Trend schließen lässt – umso mehr, als dass sie dem Kursverlauf entsprechend selbst 52-Wochen-Hochs erreicht haben.

Nächster Stopp 78 US-Dollar?

Damit läuft die Aktie nicht in Gefahr, bearishe Divergenzen auszubilden und den Kursverlauf der vergangenen Tage und Wochen als Fehlsignal zu entlarven. Der nächste Widerstandsbereich lauert nun zwischen 75,00 und 78,00 US-Dollar.

Kurzfristig wächst nach der steilen Rallye zwar die Gefahr von Pullbacks, wirklich zwingend sind diese allerdings noch nicht, denn der RSI liegt auf Tagesbasis bei 73 Punkten und damit im fortgeschrittenen, aber noch nicht überkauften Bereich. Das gilt auch für kürzere Zeitebenen, wie dem Stundenchart. Eine Überhitzung der Aktie könnte außerdem statt durch eine Korrektur auch mit einer Seitwärtskonsolidierung abgebaut werden.

Fazit: Da geht noch was!

Die Aktie von PayPal zeigt sich aktuell in einer starken Verfassung. Dieser Eindruck bestätigt sich beim Blick in den Chart. Trotz einer 24-Prozent-Rallye in den vergangenen Wochen ist hier für bereits investierte Anleger noch mehr drin. Ernsthafte Korrekturgefahr besteht hier (noch) keine, im Gegenteil befürwortet die technische Indikation einen weiteren Kursanstieg.

Eintrüben würde sich die Situation erst für Kurse unterhalb von 68 US-Dollar wieder. Dann könnte die Aktie in ihren Seitwärtstrend zurückkehren. Darauf deutet aktuell aber nur wenig, auch weil PayPal mit einem Golden Cross der Durchschnittslinien vor einem weiteren Kaufsignal steht. Wer investiert ist, lässt seine Gewinne laufen. Anleger, die sich neu in der Aktie engagieren wollen, steigen tranchenweise ein, um von eventuell auftretenden Pullbacks zu profitieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

