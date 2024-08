„Straßen-Research“ in den USA

Als Kapitalmarktanalyst bin ich meistens auf Fremd- und Sekundärquellen angewiesen. Das gilt insbesondere für Amerika, den wichtigsten Finanzmarkt der Welt. Daher bin ich froh, Freunde in den USA zu haben, um vor Ort und ungefiltert zu erfahren, wie dort die Stimmung vor allem jetzt vor den Wahlen ist.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen

Im Sommer bin ich regelmäßig in New York und Florida und besuche bei dieser Gelegenheit auch sehr gerne meine Freunde. Wie ich haben sie beruflich mit Wirtschaft und Finanzen zu tun und interessieren sich auch für Europa. Ihre offenen Meinungen bieten mir tiefere Einblicke in die amerikanische Seele. Interessanterweise sind meine Leute in New York im Fell gefärbte Demokraten und Harris-Anhänger, während jene in Florida kein Hehl aus ihrer klaren Sympathie für die Republikaner und Trump machen. So erhält man ein breites politisches Stimmungsbild.