Nach 50-Prozent-Crash: Jetzt diesen Dividendentitel kaufen?

Mit einer Dividendenrendite von rund 10 Prozent ist der Autobauer Stellantis der gegenüber seinen Anteilseignern derzeit spendabelste europäische Automobilkonzern. Mit zur überdurchschnittlich hohen Ausschüttungsrendite hat in den vergangenen vier Monaten allerdings auch ein Crash der Aktie beigetragen, die sich glatt halbiert hat.

Nach Kursgewinnen in den vergangenen Tagen zeigt sich eine Stabilisierung des Kursgeschehens und eine erste Bodenbildung. Ist diese bereits ausreichend belastbar, um Anlegern einen Einstieg in den Cashflow-starken Titel zu gewähren? Der Blick in den Chart!