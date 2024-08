Trotz Robotaxi-Fantasie: Alphabet-Aktie kommt nicht vom Fleck!

Dahinter lauern die Alphabet-Tochter Waymo und Tesla , das sein großspurig angekündigtes Robotaxi-Event aber von August auf Oktober verschieben musste . Damit nimmt hinter Baidu Alphabet den zweiten Platz ein, denn das Unternehmen hat am Dienstag bestätigt, bereits über 100.000 Fahrten pro Woche zu absolvieren. Das bedeutet gegenüber dem Mai eine Verdoppelung des Fahrtvolumens.

Auf dem Markt für selbstfahrende Taxis, einem Wettbewerb, der Milliardenerträge verspricht, ist ein Dreikampf ausgebrochen. Am weitesten fortgeschritten sind bislang die Bemühungen des chinesischen Technologie- und Internetkonzerns Baidu , der in einigen Städten bereits kommerzielle Projekte verfolgt und bis zum Jahresende Profitabilität erwartet .

Aufspaltungssorgen überschatten Robotaxi-Fantasie

Von Robotaxi-Fantasien hat die Aktie anders als zuletzt Tesla allerdings nicht profitieren können. Alphabet hat sich aufgrund der Sorgen um eine mögliche Aufspaltung zuletzt deutlich schwächer erholt als andere Technologie-Aktien. Ist das aus technischer Perspektive ein Grund zu Sorge oder eine Einstiegsgelegenheit?

Schwache Zahlen verhageln noch stärkere Performance

Mit einem Plus von 20 Prozent seit Januar blickt Alphabet bislang auf ein erfolgreiches Börsenjahr zurück. Zeitweise waren die Kursgewinne aber noch deutlich höher. Eine bessere Bilanz wurde jedoch durch den Abwärtstrend der vergangenen Wochen sowie einen enttäuschend ausgefallenen Quartalsbericht, der Hinweise auf eine Monetarisierung von KI-Technologien vermissen ließ, verhindert.

In den vergangenen Tagen ist der Aktie im Bereich von 160 US-Dollar, wo eine Horizontalunterstützung verläuft, eine erste Bodenbildung gelungen. Diese sorgte auch für erstes Kaufinteresse. Das verbesserte die zuletzt schwache Signallage insbesondere im Trendstärkeindikator MACD, der sich zumindest wieder über seine Signallinie hinwegsetzen konnte. Das zeigt zwar unverändert einen Abwärtstrend, aber auch einen ersten Dynamikverlust an.

Gegenbewegung technisch schwach

Zwingende Hinweise auf ein Anhalten der Gegenbewegung gibt es jedoch keine. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert aktuell im neutralen Bereich und liefert keine Impulse. Die Aktie steht außerdem bereits vor 170 US-Dollar sowie an der bei etwa 177 US-Dollar verlaufenden 50-Tage-Linie vor den nächsten Widerständen.

Gegen einen nachhaltigen Sprung darüber sprechen die bearishen Divergenzen in RSI und MACD. Obwohl die Aktie in den vergangenen Monaten immer wieder neue Hochs erzielen konnte, gelangen den technischen Indikatoren keine eigenen Höchststände. Der RSI verzeichnete sogar eine ganze Reihe niedrigerer Hochs. Damit ist der Aufwärtstrend technisch nicht bestätigt.

Alphabet womöglich vor nachhaltiger Trendwende

Das könnte mittelfristig zu einer übergeordneten Trendwende in der Alphabet-Aktie führen. Demnach wäre der jüngste Kursanstieg nur eine Gegenbewegung in einem bereits etablierten, übergeordneten Abwärtstrend. Dieser Verdacht würde erst durch ein neues Allzeithoch der Aktie widerlegt werden, das gleichzeitig von neuen Hochs in RSI und MACD bestätigt wird.

Ist das nicht der Fall, sollten sich Anleger auf nachhaltig fallende Kurse einstellen. Hierfür spricht aus fundamentaler Perspektive, dass die Margen des Unternehmens aufgrund der hohen Investitionskosten für Künstliche Intelligenz bei gleichzeitig niedrigen Erträgen sinken und sich damit die Ertragslage von Alphabet verschlechtern könnte.

Fazit: Ein Einstieg in die Aktie drängt sich nicht auf

In der Aktie der YouTube- und Google-Mutter zeichnet sich eine bislang nur schwache Kurserholung ab. Eine Beschleunigung des Trends ist aktuell nicht zu erwarten, im Gegenteil hinterlässt die technische Indikation einen durchwachsenen Eindruck. Fortgesetzte bearishe Divergenzen könnten sogar zu einer nachhaltigen Trendwende führen – trotz Robotaxi-Fantasie.

Daher besteht für Anleger aktuell keine Eile, sich in den Anteilen zu engagieren. Prozyklische Kaufsignale würde ein Anstieg über die 50-Tage-Linie beziehungsweise das bisherige Allzeithoch liefern. Den Wechsel in einen dauerhaften Abwärtstrend würde ein Unterschreiten der Aufwärtstrendlinie bei 150 US-Dollar markieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

