DAX – Gewinne halten, heißt nun die Devise  

Der Widerstand bei 18.450 Punkten hat die positive Serie im Deutschen Aktienindex reißen lassen, nun hat die Verteidigung der in der kräftigen Erholung vom Ausverkauf entstandenen Gewinne oberste Priorität. Kommen die Kurse jetzt erneut ins Rutschen, dürfte einige Anleger schnell wieder kalte Füße bekommen und verkaufen. Ihre Zündschnur ist nach dem Schwarzen Montag vor gut zwei Wochen sehr viel kürzer geworden, die Hoffnung auf eine Einbahnstraße an der Börse hat einen kräftigen Dämpfer erhalten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Bis zur Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Treffen in Jackson Hole am Freitag droht eine Hängepartie am Markt, weil keiner weiß, wie viel Hoffnung auf schnellere und stärkere Zinssenkungen noch in diesem Jahr die Kurse in den vergangenen Tagen wieder nach oben getrieben hat. Enttäuscht Powell mit Zurückhaltung, was den September-Termin angeht, droht drei Wochen nach dem ersten Ausverkauf durchaus eine Wiederholung des Geschehens.

Wie unsicher die Anleger geworden sind, sieht man auch an einem Goldpreis auf Rekordniveau, 2.600 Dollar heißt das nächste Ziel für das Edelmetall. Aber auch hier ist die Erwartung sinkender Zinsen in den USA einer der Treiber der Entwicklung. Wohin die Reise geldpolitisch geht, darüber könnten die heute Abend veröffentlichten Protokolle der letzten Fed-Sitzung Auskunft geben. Dass sie allerdings die Nervosität vor Freitag aus dem Markt nehmen, ist eher unwahrscheinlich.