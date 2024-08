Wall Street warnt: Jetzt beginnt die volatilste Phase am Aktienmarkt!

Die Geschichte zeigt, dass der September der schlechteste Performance-Monat in Präsidentschaftswahljahren ist. Laut CFRA Research hat der S&P 500 in diesem Monat einen durchschnittlichen Rückgang von 0,8 Prozent verzeichnet, was den September zum schwächsten Monat in Wahljahren seit 1944 macht.

"August und September sind historisch gesehen zwei der drei schlechtesten Monate in einem Wahljahr, was die Kursrendite angeht", so Sam Stovall, Chefanlagestratege bei CFRA Research.

Und weiter: "Februar, August und September haben seit dem Zweiten Weltkrieg durchschnittliche Rückgänge [in Wahljahren] verzeichnet, wobei der September bei weitem der schlechteste ist, nicht nur in Bezug auf den durchschnittlichen Rückgang, sondern auch, weil er häufiger gefallen als gestiegen ist."

Wie können Sie sich bei einem Ausverkauf und Verfall Ihres Depots schützen? Im folgenden kostenlosen Spezialreport wird aufgezeigt, wie man sein Depot mit diversen Strategien und den richtigen Instrumenten versichern kann. Erweitern Sie jetzt Ihr Wissen!

Der Oktober sei demnach etwa 35 Prozent volatiler als der Durchschnitt der anderen 11 Monate des Jahres. "Und der Grund dafür, dass Juli und August in Wahljahren in der Regel gute Monate sind, liegt an den Versprechungen der Kandidaten während des Wahlkampfes, und außerdem haben beide Parteien in dieser Zeit ihre nationalen Kongresse", sagte Stovall gegenüber MarketWatch.

Amtierende Partei & die Marktvolatilität

Seit 1927 habe der S&P 500 in den Jahren, in denen die amtierende Partei das Weiße Haus nicht halten konnte, vor der Wahl und in den Folgemonaten eine größere Volatilität erfahren, was vielleicht die Unsicherheit widerspiegelt, die durch wahrscheinliche politische Veränderungen entstanden ist, so Thomas Poullaouec, Analyst bei T. Rowe Price.

Wenn jedoch die amtierende Partei die Präsidentschaft behielt, ging die Volatilität an den Aktienmärkten im Durchschnitt vor der Wahl zurück und stieg danach leicht an, so Poullaouec weiter.

"Aber dieses Jahr ist anders und ich bin mir nicht sicher, ob die alten Muster in der Lage sein werden, das zu unterstützen, was der Markt möglicherweise prognostiziert", sagte Stovall. "Da Harris angeblich in den Umfragen führt, stellt sich nun die Frage, warum der Markt steigt."

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt Harris in den meisten nationalen Umfragen und auf den Wettmärkten vor dem republikanischen Kandidaten Donald Trump.

Sektorrotation

"Während der Markt normalerweise die Auswirkungen von Wahlen ausblendet, hat das Tempo des Umschwungs in den Umfragen zur Präsidentschaftswahl die Anleger zum Handeln gezwungen, nachdem Trump zuvor in den Umfragen sehr gut abgeschnitten hatte", sagte Holzer und fügte hinzu, dass die mit einem möglichen Sieg von Trump verbundene Sektorrotation am Aktienmarkt eine Quelle der Volatilität bis zum Wahltag sein könnte.

Der klare Favorit von Anlegern der Gesundheitsbranche ist Trump. Einige hoffen, dass er Änderungen an Gesetzen und Vorschriften vornehmen wird, die große Auswirkungen auf die Umsätze und Gewinne von Krankenversicherern, Krankenhäusern sowie Arzneimittel- und Medizintechnikunternehmen haben könnten.

Angstmesser der Wall Street

Laut Holzer wird diese Art von wahlbedingter Marktrotation den so genannten Angstmesser der Wall Street Cboe Volatility Index (VIX) in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich nach oben treiben.

Der VIX überschritt am 5. August den Wert von 65, nachdem er am Vortag noch bei 23 gelegen hatte. Danach ging der Index schnell wieder zurück und wurde zuletzt um 14,5 gehandelt. Dieser Anstieg der Volatilität war eine "enorme Überreaktion", sagte Gerry Fowler, Leiter der europäischen Aktienstrategie und der globalen Derivatstrategie bei UBS, gegenüber CNBC.

"Die letzten Wochen waren also genau so, wie wir es uns vorgestellt hatten, nur dass der Anstieg eine enorme Überreaktion war, die Konsequenzen für den Markt hat, aber auch der Rücksetzer scheint eine Überreaktion zu sein", so Fowler.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5879,48 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer