Paypal mit dem Turbo, Walmart trennt sich von JD.com und US-Krise bei Stellantis

Nach zehn Tagen mit Gewinnen ist die Siegesserie des deutschen Leitindex Dienstag gerissen. In der Spitze hatte er knapp 1.500 Punkte wett gemacht und so fehlten ihm zum Niveau von Ende Juli nur noch wenige Punkte. Vor den kommenden wichtigen Terminen tritt der deutsche Leitindex am Mittwochmittag leicht im Plus.

Am Abend wird das Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht und Freitag spricht Jerome Powell um 16:00 Uhr auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Beide Termine werden wohl auf eine Zinssenkung der amerikanischen Notenbank im September hindeuten, was die Märkte zunächst in der Spur halten sollte. Trotzdem reicht weiterhin nur ein kleiner Funke und wir könnten die Märkte wieder absacken sehen. Daher ist jetzt eher die Zeit gekommen, Cash aufzubauen, damit ab Oktober wieder zugegriffen werden kann.