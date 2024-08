Goldman Sachs warnt: Markt vorerst leergefegt!

Tony Pasquariello, Global Head of Hedge Fund Client Services bei Goldman Sachs, betont, dass die starke Performance von Unternehmens- und Einzelhandelsaktien nach den jüngsten Marktbewegungen auf begrenzte weitere Gewinne hinweisen könnte. Besonders die Aktien von Nvidia, die seit ihrem Tiefststand am 5. August um über 40 Prozent gestiegen sind, verdeutlichen dies. Auch der S&P 500 legte seit seinem Tief am 5. August ordentlich zu.