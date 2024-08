Bitcoin-Derivate deuten auf Short Squeeze hin!

K33 sagt, dass die durchschnittliche annualisierte Sieben-Tage-Funding-Rate am 20. August die niedrigste seit März 2023 war, als US-Bankenzusammenbrüche die Investoren verunsicherten.

"Die Funding Rate für Perpetual Swaps lag in der vergangenen Woche im Durchschnitt im negativen Bereich, während das offene Interesse stark zugenommen hat", erläutern die K33-Analysten Vetle Lunde und David Zimmerman in einer Mitteilung.

Und weiter: "Dies deutet auf aggressive Leerverkäufe hin und schafft strukturell ein Setup, das für einen Short Squeeze reif ist."

Tipp aus der Redaktion: Im neuen kostenlosen Report wird die Situation des Bitcoins analysiert, inklusive 5 Top Krypto-Aktien für den nächsten Bullrun. Hier mehr erfahren!

In einem solchen Squeeze zwingen überraschende Preissprünge die Händler dazu, ihre bearischen Wetten zu schließen, was den Aufschwung des Kurses weiter anheizt.

Laut K33 ist das fiktive offene Interesse (die ausstehenden Kontrakte) auf dem Perpetuals-Markt in der vergangenen Woche um den Gegenwert von fast 29.000 Bitcoin gestiegen. Die durchschnittliche annualisierte Sieben-Tage-Funding Rate lag demnach am 20. August bei minus 2,5 Prozent. Ein derartig schnell ansteigendes offenes Interesse bei gleichzeitig negativem Finanzierungssatz sei ein vergleichsweise seltener Hintergrund, so Lunde und Zimmerman.

Wie Bloomberg berichtet, hat auf dem traditionelleren Bitcoin-Futures-Markt die Aktivität ebenfalls zugenommen, was ein Hinweis auf ein erneutes Engagement institutioneller US-Anleger sein könnte.

Der Bitcoin notiert zur Wochenmitte stabil bei knapp unter 60.000 US-Dollar. Investoren warten auch auf eine wichtige Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, dessen Signale zu erwarteten Zinssenkungen die Volatilität wieder anheizen könnten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!