Ist Lumen Technologies die neue Super Micro?

Die Aktie von Lumen Technologies hat in den letzten Wochen einen beeindruckenden Aufschwung erlebt und sich seit Ende Juli mehr als vervierfacht. Angetrieben durch die Nachricht, dass der global tätige Anbieter von Kommunikationsdiensten und Cybersicherheitslösungen milliardenschwere neue Geschäfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) generieren konnte, kletterte der Aktienkurs auf den höchsten Stand seit November 2022. Ist dieser Anstieg nachhaltig?

Lumen hat in den vier Wochen durch die Partnerschaft mit Microsoft, die das Unternehmen zur Unterstützung seiner Rechenzentren nutzt, erheblich profitiert. Diese Ankündigung löste einen massiven "Short Squeeze" aus, bei dem Leerverkäufer gezwungen waren, ihre Positionen zu decken, was den Kurs weiter in die Höhe trieb. Der Wert der Aktie stieg innerhalb weniger Tage von 1,49 US-Dollar vor der Ankündigung der Kooperation am 23. Juli auf bis zu 7,83 US-Dollar am 7. August. Aktuell pendelt die Aktie oberhalb der Marke von 6 US-Dollar bei 6,15 US-Dollar. Das entspricht einem Monatsgewinn von etwa 313 Prozent.