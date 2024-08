JD Sports als Vorbote: Was die Zahlen für Puma und Adidas bedeuten

Besonders im Fokus steht JD Sports, das am Donnerstag berichtet. Diese Zahlen sind entscheidend, da sie Einblicke in die "Back to School"-Saison geben, die traditionell die Weichen für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison stellt. Berichte deuten auf eine ungewöhnliche "Back to School"-Saison hin.

Gründe hierfür sind laut Analysten der UBS unter anderem Lieferverzögerungen im Suezkanal, Diskussionen über mögliche Zollanhebungen und gestiegene Transportkosten aus Asien. Diese Faktoren könnten dazu geführt haben, dass Händler ihre Lagerbestände stärker als üblich aufgestockt haben. Tatsächlich verzeichneten die Westküstenhäfen im Juli ein Rekordliefervolumen.