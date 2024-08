Brent-Discounter: Teilabsicherung gegen steigende Ölpreise

Während der Ölpreis direkt nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel deutlich zulegen konnte, ist die Schwankungsbreite in den letzten Monaten zurück gegangen. Angesichts der drohenden Eskalation im Nahen Osten durch die erwarteten Vergeltungsschläge des Libanons und des Irans und der gestiegenen Wahrscheinlichkeit eines Zwei- oder Drei-Fronten-Kriegs nahm der Ölpreis jedoch die Achterbahnfahrt wieder auf und zog zunächst steil an, bevor er wieder Teile der Zugewinne abgab. An der ICE notiert der nächstfällige Brent-Futures-Kontrakt (Oktober) derzeit bei knapp 77 US-Dollar. Die Terminkurve deutet durch ihre Backwardation-Struktur auf moderat sinkende Preise hin; so kostet der Kontrakt mit Fälligkeit Dezember 2025 noch 73 US-Dollar. Mit den passenden Zertifikaten können Anleger eine Teilabsicherung gegen steigende Ölpreise sowie sinkende Aktienkurse energieintensiver Unternehmen aufbauen und bereits in einer Seitwärtsbewegung zweistellige Jahresrenditen erzielen und sogar moderate Ölpreisrückgänge verkraften.

Discount-Strategien mit 6,5 Prozent oder 8,5 Prozent Puffer (Januar)