Crash voraus? 1 Anlage, die Warren Buffett jetzt sehr mag + 4 passende Fonds

Warren Buffett liebt es, langfristig in Unternehmen zu investieren. Die dabei auftretenden Markt- oder Aktienkursschwankungen durchlebt er meist, ohne nervös zu werden. So konnte er in der Vergangenheit zum Beispiel mit Coca-Cola , BYD und Apple bereits große Gewinne erzielen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Doch Buffett ist kein reiner Aktieninvestor. Er vergleicht stets die Attraktivität aller Anlageklassen miteinander, um sich im Anschluss für die aktuell lukrativste Anlageform zu entscheiden. So hat er es vor etwa 73 Jahren bei Benjamin Graham gelernt und folgt der Regel bis heute.

Dabei stehen vor allem die Bewertungen der Aktien- und Anleihenmärkte im Mittelpunkt, die auch von der Leitzinsentwicklung abhängig sind. So waren Aktien nach der Finanzkrise 2008 bis etwa 2023 vergleichsweise günstig. Doch mit den gestiegenen Leitzinsen hat sich die Bewertungslücke zumindest geschlossen. So notieren zweijährige US-Staatsanleihen aktuell bei einer Rendite von 3,996 Prozent, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,0 entspricht. Dagegen steht der Aktienmarkt (S&P 500 Index) bereits bei einem KGV von 29,24 (21.08.2024).

Diese Bewertungsumkehrung ist für Buffett ein bedeutendes Signal. So wurden Anleihen beispielsweise auch kurz vor dem 1987er Crash plötzlich attraktiver als Aktien.

Zuletzt trennte sich der Investor deshalb in Summe von Aktien und reduzierte den Wert des Berkshire-Hathaway-Aktienportfolios auf etwa 279,9 Milliarden US-Dollar (Ende Juni 2024). Gleichzeitig kauft Buffett kurzlaufende US-Anleihen, die oft zum Berkshire-Hathaway-Cashbestand hinzugerechnet werden. Letzterer erreichte Ende Juni 2024 mit 276,94 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordwert. Dies entspricht etwa 25 Prozent der gesamten Bilanzsumme und auch unternehmenshistorisch einem überdurchschnittlichen Wert.

Buffett wartet somit auf deutlich günstigere Aktienkurse und erfreut sich in der Zwischenzeit an den Ausschüttungen der kurzlaufenden US-Staatsanleihen.

Passende Anleihenfonds

Anleger, die ähnlich vorgehen möchten, könnten folgende Fonds in Erwägung ziehen.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

Dieser Indexfonds investiert physisch in 82 US-Staatsanleihen mit einer sehr kurzen Laufzeit von bis zu einem Jahr. Er wurde im Februar 2019 in Irland aufgelegt, thesauriert seine Erträge, besitzt eine geringe Gesamtkostenquote von nur 0,07 Prozent und verwaltet aktuell 10.622 Millionen Euro.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF

Darüber hinaus bietet die UBS einen US-Staatsanleihen-ETF, mit Laufzeiten von einem bis drei Jahren. Er wurde im Januar 2018 in Luxemburg aufgelegt, hält derzeit 96 verschiedene US-Staatsanleihen, thesauriert seine Erträge, kostet 0,07 Prozent des investierten Betrages und verwaltet aktuell etwa 127,8 Millionen US-Dollar.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Wer hingegen streuen und in kurzlaufende europäische Staatsanleihen investieren möchte, könnte den SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF in Erwägung ziehen. Er wurde im November 2011 in Irland aufgelegt, hält derzeit 95 verschiedene Euro-Staatsanleihen, schüttet seine Erträge aus, kostet 0,15 Prozent der investierten Summe und verwaltet 859,04 Millionen Euro.

Eine Alternative dazu ist der iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF, der sich in den vergangenen Jahren leicht besser entwickelte. Er wurde bereits im Juni 2006 in Irland aufgelegt, investiert in etwa 15 kurzlaufende europäische Staatsanleihen, schüttet seine Erträge aus, besitzt eine Kostenquote von 0,15 Prozent und verwaltet aktuell 1,86 Milliarden Euro.

Fazit Warren-Buffett-Strategie

Warren Buffett setzt derzeit vor allem auf kurzlaufende Staatsanleihen und wartet geduldig auf günstige Einstiegsgelegenheiten am Aktienmarkt. Anleger, die ihm folgen möchten, könnten kostengünstige ETFs wählen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte