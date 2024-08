"Beat and Raise" für Markendiscounter TJX: Darum raten Analysten weiter zum Kauf

Vorsicht Crash! So sichere ich mein Aktienportfolio aktiv ab: Hedging-Strategien für Privatanlager. Jetzt den kostenlosen Report sichern!

Das Unternehmen, dessen Filialen in den USA als TJ Maxx bekannt sind, firmiert in Europa unter der Marke TK Maxx, um Verwechslungen mit anderen Einzelhändlern zu vermeiden.

Zusätzlich zu den starken Quartalszahlen gab das Unternehmen bekannt, etwa 360 Millionen US-Dollar für einen 35-prozentigen Anteil an Brands For Less zu investieren, einem in Dubai ansässigen, privat geführten Off-Price-Händler für Markenbekleidung und Wohnaccessoires.

TJX profitierte auch von sinkenden Frachtkosten, was zu einem Quartalsgewinn von 96 Cent pro Aktie führte – ebenfalls über den Analystenerwartungen von 92 Cent pro Aktie. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen Gewinn von 4,09 bis 4,13 US-Dollar pro Aktie, was die vorherige Prognose von 4,03 bis 4,09 US-Dollar übertrifft.

In einer ersten Reaktion lobt Jefferies-Analyst Corey Tarlowe die starke Performance und bestätigt sein Kaufen-Rating mit einem Kursziel von 130 US-Dollar. Das Management "stellte einen 'starken Start' in das 3. Quartal fest und hob die Prognosen für die Gewinnmarge vor Steuern und den Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr an. Wir empfehlen daher weiterhin den Kauf der Aktie."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die TJX Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 107,5EUR auf Tradegate (21. August 2024, 16:09 Uhr) gehandelt.