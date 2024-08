Bitcoin: Das Chance/Risiko-Verhältnis bleibt asymmetrisch

Das hält den Kurs derzeit in einem Schwebezustand zwischen der Fortsetzung des Bullenmarktes und dem Verlust des bullischen Momentums und damit den Absturz in einen Bärenmarkt. Bitcoin spiegelt damit die allgemeine Stimmung an den Märkten wider, da die Kursrally zwar einerseits aufgrund einer weiterhin robusten Wirtschaft, sowie günstigen Liquiditätsbedingungen weitergeht, andererseits jedoch die Angst vor einer Rezession und damit einem ausufernden Markt-Crash wieder in den Kommentaren vieler Analysten zu hören ist.

Die Liquidität wird am Ende entscheiden

In meiner letzten Kolumne habe ich bereits skizziert, dass die Liquidität der relevanteste Treiber für die Märkte und vor allem für Bitcoin bleibt und dass diesbezüglich bereits wieder Dynamiken im Gang sind, die eine weitere Liquiditätszufuhr in die Märkte herbeiführen. Der Schlüssel ist die lockere Fiskalpolitik der US-Regierung, die aufgrund ihres defizitären Staatshaushalts keine andere Wahl hat als weitere Schulden aufzunehmen und damit neue Liquidität in die Märkte zu schleusen. Die Geldpolitik der Notenbanken kommt als weiterer wichtiger Bestandteil hinzu, denn auch wenn die Federal Reserve offiziell immer noch eine straffe Geldpolitik verfolgt, besteht hier ein klares Ablaufdatum, denn die Fed wird nicht zulassen, dass der – mittlerweile stark von den Ausgaben der Regierung getriebene – wirtschaftliche Aufschwung nach Corona sich in eine Rezession verabschiedet.

Auch wenn der Bitcoin-Kurs sich noch in der Schwebe hält, zeigt die laufende Abwertung des Dollar-Kurs-Index der letzten Wochen, dass sich die Liquiditätsbedingungen an den Märkten zunehmend verbessern und ein direkter Blick auf die globale Geldmenge M2 zeigt, dass die Welt insgesamt wieder im Modus der geldpolitischen Lockerung und Geldmengenausweitung operiert.





Zu sehen ist die globale Geldmenge M2 in blau, die zuletzt einen charttechnischen Ausbruch verzeichnet hat, nachdem die Geldmengenausweitung durch die geldpolitische Straffungsphase im Jahr 2022 stagniert hatte. Anhand des Bitcoin-Charts ist zu erkennen, dass der Bitcoin-Kurs, wenn auch mit etwas Verzögerung, eng mit der Entwicklung der Geldmenge korreliert.

Das Rezept für eine weitere massive Ausweitung der Geldmenge ist bereits aufgesetzt worden: China muss lockern, um die heimische Wirtschaft und vor allem den Immobiliensektor aufzufangen und hat dieses Jahr bereits entsprechende Schritte eingeleitet. Die japanische Notenbank muss gegen die laufende Abwertung des Yen arbeiten – da dies mit klassischen Zinserhöhungen nicht zu bewerkstelligen ist, ohne dass dadurch die Auflösung des Yen-Carry-Trades weiter forciert wird und zu globalen Aktienmarkt-Turbulenzen führt, ist es wahrscheinlich, dass die Bank of Japan dies im Tandem mit der US-Notenbank lösen wird – unter der Verwendung von Dollar-Yen-Swaplines, die zu einer weiteren Ausweitung der Dollar-Geldmenge führen. Die USA dürften jedoch in den nächsten Monaten der größte Treiber für die Liquidität werden, da die lockere Fiskalpolitik der Regierung weitere Liquidität in die Märkte freisetzen wird (ich empfehle dazu meine letzte Kolumne).

So sieht das Chance/Risiko-Verhältnis jetzt aus

Dieses Setup liefert selbstverständlich keine hundertprozentige Garantie dafür, dass sich der Bitcoin- und Krypto-Bullrun im weiteren Verlauf des Jahres in seine nächste heiße Phase begeben wird. Doch die Vergangenheit zeigt, dass Bitcoin auf eine Ausweitung der Geldmenge stets positiv reagiert hat und an den fundamentalen Treibern, die hinter dieser Dynamik stecken, hat sich bisher nichts geändert. Das liefert den Spielraum für eine Investment-Möglichkeit, die im besten Fall ein deutlich größeres Upside-Potenzial hat als der breite Markt und im schlechtesten Fall, sollte wirklich eine Rezession kommen und die Märkte nach unten drücken, eine schwächere Performance bietet als der breite Markt, da Bitcoin in der Regel heftiger korrigiert als die meisten anderen Vermögenswerte. Das Chance/Risiko-Verhältnis ist hier insgesamt jedoch ein asymmetrisches in Richtung der Chance.

Aufgrund der Tatsache, dass die anhaltende Geld- und Fiskalpolitik die allgemeine Richtung der Märkte sowieso immer stärker bestimmt, korrelieren ohnehin alle Vermögenswerte an den Finanzmärkten in weiten Teilen miteinander. Bitcoin liefert in diesem Fall einen extremeren Hebel in beide Richtungen, wobei mögliche Verluste zwar deutlich höher ausfallen können als bei Aktien, die Upside jedoch um ein Vielfaches höher ist als die des breiten Marktes, ausgehend von der bisherigen langfristigen Performance von Bitcoin und dem weiteren Wachstumspotenzial, wenn man die derzeitige Marktkapitalisierung von knapp 1,2 Billionen Dollar mit einer Marktkapitalisierung von Gold im Bereich von 14 Billionen Dollar oder der Umlaufmenge von Dollar im Bereich von 35-40 Billionen Dollar vergleicht.

Denken Sie langfristig!

Alexander Mayer ist seit 2019 als Journalist an den Finanzmärkten tätig und seit 2017 als Investor im Krypto-Sektor unterwegs. Auf seinem Blog decentralist blickt er mit einem makroökonomischen Fokus auf die Krypto-Märkte.

