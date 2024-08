Deutsche Indizes im Aufwind: SDAX und MDAX glänzen, Dow Jones stagniert

Entwicklung der Indizes

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet durchweg positive Tendenzen, während der US-amerikanische Dow Jones unverändert bleibt. Der DAX, Deutschlands Leitindex, steht aktuell bei 18.440,56 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,50%. Noch besser performt der MDAX, der bei 24.900,23 Punkten liegt und um 0,67% zulegt. Der SDAX zeigt sich heute besonders stark und steigt um 0,89% auf 13.922,75 Punkte. Auch der TecDAX, der Technologieindex, schließt sich dem positiven Trend an und notiert bei 3.340,06 Punkten, was einem Anstieg von 0,47% entspricht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein differenziertes Bild. Der Dow Jones bleibt unverändert bei 40.823,60 Punkten, während der S&P 500 leicht um 0,18% auf 5.606,81 Punkte zulegt. Insgesamt zeigt sich der deutsche Markt heute deutlich dynamischer als der US-amerikanische, wobei insbesondere der SDAX und der MDAX die stärksten Zuwächse verzeichnen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von BASF mit einem Anstieg von 2.33%.Porsche AG folgt dicht dahinter mit 2.32%, während die Mercedes-Benz Group mit 1.54% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Veränderungen verzeichnen. Merck fällt um 0.35%, Bayer um 0.57% und MTU Aero Engines verzeichnet den stärksten Rückgang mit -0.60%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 3.07%. ThyssenKrupp folgt mit 3.02%, während K+S mit 2.42% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. Stroeer verliert 0.93%, TUI fällt um 1.21% und Evotec hat mit -2.13% den größten Rückgang.Die SDAX-Topwerte sind besonders stark, angeführt von SFC Energy mit einem Anstieg von 7.43%. TAKKT folgt mit 6.72% und Salzgitter mit 5.48% zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. AUTO1 Group fällt um 1.03%, Vitesco Technologies Group um 1.13% und Verbio hat mit -4.26% den stärksten Rückgang.Im TecDAX sind die Topwerte moderat, mit United Internet, das um 2.02% steigt, gefolgt von Jenoptik mit 1.98% und 1&1 mit 1.65%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Elmos Semiconductor fällt um 0.38%, PNE um 0.93% und Evotec hat mit -2.13% den größten Rückgang.Im Dow Jones führen Intel mit 1.21%, Chevron Corporation mit 1.17% und The Home Depot mit 1.01% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Verluste, angeführt von IBM mit -0.65%, Travelers Companies mit -0.71% und American Express mit einem Rückgang von -3.39%.Die Topwerte im S&P 500 sind beeindruckend, mit Keysight Technologies, das um 11.98% steigt, gefolgt von Target mit 10.21% und TJX Companies mit 5.95%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Citigroup mit -1.75%, Palo Alto Networks mit -1.90% und Walgreens Boots Alliance mit einem Rückgang von -3.03%.