Visa: Darum bleibt die Aktie ein Kauf für Analysten!

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 26,3 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Noch bemerkenswerter ist die Steigerung des Nettoergebnisses um 15 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar, während die Kosten mit einem Plus von nur 5 Prozent unterproportional zulegten. Diese Effizienzsteigerung führte zu einer Erhöhung der operativen Marge um 130 Basispunkte auf 65,6 Prozent.

Die Aktie von US-Zahlungsdienstleister Visa steht bei Analysten weiter hoch im Kurs. Das Unternehmen bleibe ein Schwergewicht im globalen Zahlungsverkehr mit starken Wachstumsperspektiven, insbesondere im Bereich grenzüberschreitender Transaktionen und neuer Technologien wie "Click-to-Pay" und kontaktloses Bezahlen, wie DZ-Bank-Analyst Philipp Häßler in einer neuen Notiz.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung waren die sogenannten "sonstigen Umsätze", die um 28 Prozent zulegen konnten. Obwohl ihr Anteil am Gesamtumsatz noch unter 10 Prozent liegt, sehen Analysten hier erhebliches Wachstumspotenzial, da diese Erlöse aus innovativen Dienstleistungen wie Risiko- und Authentifizierungslösungen sowie exklusiven Vorteilen für Visa-Karteninhaber stammen.

Auch die zentralen Geschäftsindikatoren entwickelten sich positiv: Die Anzahl der abgewickelten Transaktionen stieg um 10 Prozent, das Zahlungsvolumen legte um 7 Prozent zu, und das besonders margenstarke grenzüberschreitende Zahlungsvolumen konnte um 14 Prozent zulegen. Das internationale Geschäft übertraf dabei das US-Geschäft mit einem Wachstum von 10 Prozent gegenüber 5 Prozent.

Strategisch bleibt Visa auf Erfolgskurs: Wichtige Partnerschaften wurden erneuert, darunter mit der Lloyds Banking Group und Raiffeisen Bank International. Zudem wählte Turkish Airlines Visa als exklusiven Partner für ihre neue Kreditkarte.

Das Unternehmen hält an seiner Gesamtjahresprognose fest und strebt weiterhin ein Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Bereich an. Analyst Häßler bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 340 US-Dollar. Trotz eines erwarteten KGV von 24 für 2025 bleibt die Aktie aufgrund der starken Marktstellung und des soliden Gewinnwachstums weiterhin attraktiv bewertet. Risiken könnten jedoch von regulatorischen Änderungen wie der Reg-II-Regulierung in den USA ausgehen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

