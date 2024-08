Varta AG: Aktionäre vor Totalverlust – Sanierung bringt drastische Folgen!

Die Varta AG, ein führender Batteriekonzern aus Ellwangen, hat sich mit seinen Gläubigern und Investoren auf ein umfassendes Sanierungskonzept geeinigt, das jedoch für die bestehenden Aktionäre katastrophale Folgen hat. Der Plan sieht vor, die Schulden des Unternehmens von fast einer halben Milliarde Euro auf 200 Millionen Euro zu reduzieren, was durch einen Schuldenschnitt und die Verlängerung von Krediten erreicht werden soll. Gleichzeitig wird das Grundkapital der Varta AG auf null Euro herabgesetzt, was bedeutet, dass die aktuellen Aktionäre ohne Entschädigung aus dem Unternehmen ausscheiden und die Börsennotierung verloren geht.

Die Reaktion der Anleger auf diese Nachricht war heftig: Der Aktienkurs brach am Montag auf bis zu 0,76 Euro ein und notierte zuletzt bei etwa 1,55 Euro, was einem Rückgang von rund 60 Prozent entspricht. Viele Anleger äußern sich im Varta-Forum von wallstreetONLINE besorgt über die Situation. Einige warnen eindringlich davor, in die Aktie zu investieren, während andere die Misswirtschaft des Vorstands kritisieren. Es wird auch auf die Rolle von Michael Tojner, dem Mehrheitseigner, und die Beteiligung von Porsche hingewiesen, die jeweils 30 Millionen Euro in das Unternehmen investieren werden.