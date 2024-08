Mynaric AG: Dramatischer Kurssturz und Finanzkrise – Was nun?

Die Mynaric AG, ein Unternehmen, das sich auf Laserkommunikationstechnologie für die Luft- und Raumfahrt spezialisiert hat, sieht sich derzeit mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Nach einem dramatischen Kursverlust von 50,5 Prozent am Dienstag fiel der Aktienkurs am Mittwoch um weitere 43 Prozent auf unter 4 Euro. Diese Talfahrt wurde durch eine drastische Korrektur der Umsatz- und Verlustprognosen für 2024 ausgelöst. Mynaric revidierte seine Umsatzprognosen von ursprünglich 50 bis 70 Millionen Euro auf lediglich 16 bis 24 Millionen Euro, was auf Produktionsverzögerungen beim optischen Kommunikationsterminal CONDOR Mk3 zurückzuführen ist. Analysten hatten zuvor mit einem Umsatz von 56,6 Millionen Euro gerechnet.

Ein weiterer negativer Faktor ist der Rücktritt von Finanzchef Stefan Berndt, der auf eigenen Wunsch sein Amt niederlegte. Dies hat das Vertrauen in die Unternehmensführung zusätzlich erschüttert. Tim Wunderlich von Hauck Aufhüser Investmentbanking hat seine Kaufempfehlung für die Mynaric-Aktie in eine Verkaufsempfehlung umgewandelt und sieht das Kursziel bei 0 Euro, was auf eine potenzielle vollständige Entwertung der Aktien hindeutet. Er äußert Bedenken hinsichtlich des hohen Bargeldverbrauchs und der Produktionsverzögerungen, die das Fortbestehen des Unternehmens gefährden könnten.

Die Situation wird von vielen Investoren als alarmierend wahrgenommen, und es gibt Spekulationen über mögliche Insolvenz-Szenarien. Während einige Analysten die Technologie von Mynaric als vielversprechend erachten und glauben, dass bestehende Kunden ihre Aufträge nicht stornieren werden, bleibt die Unsicherheit über die finanzielle Stabilität des Unternehmens bestehen. Mynaric hat seinen Hauptsitz in München und ist an der Nasdaq gelistet, was die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen lenkt, mit denen Unternehmen in der Hochtechnologiebranche konfrontiert sind.

Die Mynaric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 4,235EUR auf Lang & Schwarz (22. August 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.