Haushaltsfortschritte vs. Wirtschaftswarnungen: Was erwartet uns 2025?

Trotz dieser Einigung sendet die Deutsche Bank ein gemischtes Signal. Chefvolkswirt Robin Winkler und Senior Economist Marc Schattenberg betonen, dass die wirtschaftliche Dynamik kaum belebt werde. Die Einkaufsmanagerindizes könnten zwar leichte Verbesserungen zeigen, bleiben jedoch voraussichtlich unter der Expansionsmarke von 50 Punkten. Besonders der Wohnungsbau zeigt negative Vorzeichen, obwohl die Immobilienpreise im zweiten Quartal leicht gestiegen sind. Für den Rest des Jahres rechnet die Deutsche Bank mit Quartalswachstumsraten von nur 0,2 Prozent, was auch die Jahreswachstumsrate betrifft.

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich im August deutlich verschlechtert, wie der ZEW-Index zeigt, der von 41,8 Punkten im Juli auf 19,2 Punkte gefallen ist. ZEW-Präsident Achim Wambach kommentierte, dass sich die Konjunkturaussichten für Deutschland trüben, was durch unklare Geldpolitik, schwache US-Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen verstärkt werde.

In den USA wird ebenfalls über eine mögliche Zinssenkung spekuliert, wobei das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Fokus steht. Anleger hoffen auf klare Signale von Fed-Chef Jerome Powell, der am Freitag sprechen wird. Die letzte Berichtssaison zeigte ein Rekordwachstum der Unternehmensgewinne, doch die Angst vor einer möglichen Rezession bleibt präsent, insbesondere im Technologiesektor.

Die aktuelle Marktentwicklung wird von der Unsicherheit über die Geldpolitik und den globalen wirtschaftlichen Bedingungen geprägt. Anleger warten auf Hinweise, dass die Fed bereit ist, schneller an der Zinsschraube zu drehen, um einer möglichen Rezession entgegenzuwirken. In diesem Kontext könnte Powells Rede entscheidend sein, um die Märkte zu stabilisieren oder einen erneuten Ausverkauf zu verhindern.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 18.453PKT auf Lang & Schwarz (22. August 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.