NFON übernimmt botario: KI-Transformation für die Zukunft der Businesskommunikation!

Die NFON AG, ein führender Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation in Europa, hat am 21. August 2024 die Übernahme des KI-Spezialisten botario GmbH bekannt gegeben. Diese Akquisition ist Teil der strategischen Transformation von NFON, die darauf abzielt, das Produktportfolio durch fortschrittliche KI-Lösungen zu erweitern und neue Marktsegmente zu erschließen. Botario ist bekannt für seine maßgeschneiderten KI-Anwendungen, die Unternehmen helfen, ihre Kommunikationsprozesse zu optimieren und zu automatisieren. Die Übernahme wird nicht nur das Know-how von NFON im Bereich KI stärken, sondern auch zusätzliche Synergien schaffen, die das profitable Wachstum des Unternehmens fördern sollen.

Diese Übernahme erfolgt in einem Kontext, in dem NFON bereits positive Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 vorgelegt hat. Der Gesamtumsatz stieg um 3,3 % auf 42,5 Millionen Euro, während die wiederkehrenden Umsätze um 4,4 % auf 40,1 Millionen Euro zulegten. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz beträgt nun 94,3 %, was auf eine hohe Kundenbindung hinweist. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich signifikant um 62,3 % auf 5,5 Millionen Euro.

NFON verfolgt mit der Übernahme von botario eine klare Wachstumsstrategie, die sich auf die Entwicklung von KI-basierten Lösungen konzentriert. Diese strategische Ausrichtung wird durch die Integration der Deutschen Telefon Standard GmbH (DTS) weiter unterstützt, die bereits im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen wurde. Diese Maßnahmen sollen die Effizienz steigern und Synergien im deutschen Markt schaffen.

Insgesamt positioniert sich NFON durch die Übernahme von botario und die kontinuierliche Verbesserung seiner Geschäftsprozesse als ein innovativer Anbieter im Bereich der KI-gestützten Businesskommunikation, was das Unternehmen in die Lage versetzt, neue Ertragsquellen zu erschließen und profitables Wachstum zu generieren.

Die NFON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 6,225EUR auf Lang & Schwarz (22. August 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.