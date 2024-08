Goldpreis erreicht Rekordhoch: Sinkende Zinsen beflügeln Nachfrage!

Der Goldpreis hat am Dienstag, unterstützt durch die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA, ein Rekordhoch von über 2.525 US-Dollar pro Feinunze erreicht. Dies markiert einen signifikanten Anstieg, der seit Anfang des Monats zu beobachten ist. Im Vergleich zum Vortag stieg der Preis um etwa 20 Dollar, und seit den Finanzmarktturbulenzen im August hat sich der Wert des Edelmetalls um fast fünf Prozent erhöht. Neben der Unsicherheit im Nahen Osten wird die Preissteigerung auch durch die Erwartung von Zinssenkungen in westlichen Industriestaaten begünstigt. Da Gold keine laufenden Erträge generiert, wird es attraktiver, wenn die Zinsen für Staatsanleihen sinken. Die US-Notenbank hat zwar noch keine Zinssenkungen vorgenommen, jedoch eine erste Senkung für September in Aussicht gestellt.

In Euro gerechnet, stieg der Goldpreis ebenfalls, verfehlte jedoch mit 2.279 Euro knapp das Rekordhoch von 2.286 Euro, das im April erreicht wurde. Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus, kommentierte die anhaltende Euphorie am Goldmarkt und wies auf die Schwäche des US-Dollars hin, die durch die Zinssenkungserwartungen verstärkt wird. Eine schwächere Währung macht Gold für Käufer in anderen Währungen günstiger, was die Nachfrage anheizt.