Euro erreicht Jahreshoch: Zinssenkungen der Fed im Fokus!

Am Dienstag zeigte der Euro eine stabile Entwicklung und hielt sich nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage nahezu unverändert. Die Gemeinschaftswährung erreichte mit 1,1089 US-Dollar den höchsten Stand seit Dezember. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1041 Dollar festgesetzt. Der Euro profitierte in den letzten Handelstagen von einer Schwäche des US-Dollars, die durch enttäuschende US-Konjunkturdaten zu Beginn der Woche verstärkt wurde. Diese Daten haben die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed angeheizt.

Die Finanzmärkte blicken gespannt auf das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, bei dem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag im Mittelpunkt steht. Powell hatte im Juli eine mögliche Zinssenkung für September angedeutet, jedoch betont, dass diese von der weiteren Entwicklung der Konjunkturdaten abhängt.