Verbio-Aktien im Sinkflug: Was Anleger jetzt wissen müssen!

Die Aktien des Biosprit-Anbieters Verbio haben am Mittwoch, nach einem Rückgang von 1,5 Prozent am Vortag, um weitere 4,5 Prozent nachgegeben. Diese Entwicklung folgt auf eine Phase der Erholung, die zu Wochenbeginn durch die Ankündigung eines umfassenden Biomassepakets von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beflügelt wurde. Im August standen die Verbio-Aktien auf dem tiefsten Stand seit August 2020, erholten sich jedoch dynamisch um bis zu 44 Prozent und erreichten die 20-Euro-Marke. Diese Marke entspricht dem neuen Kursziel, das die Deutsche Bank am Mittwoch festlegte, nachdem Analyst Niklas Becker das Ziel von 21 auf 20 Euro gesenkt hatte. Er empfiehlt den Anlegern seit Februar, die Papiere zu halten.

Becker erwartet, dass die am 26. September veröffentlichten Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 im Rahmen der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liegen werden, jedoch eher am unteren Ende, was bereits seit Mai von Verbio angedeutet wurde. Die Anleger richten ihren Fokus nun auf die Prognosen für das kommende Geschäftsjahr. Laut Becker wird ein Absatzwachstum bei Biodiesel, Ethanol und Biomethan im Schlussquartal zu einem Umsatzwachstum von 8 Prozent auf 480 Millionen Euro führen. Das operative Ergebnis dürfte um mehr als die Hälfte gestiegen sein, und das Unternehmen wird voraussichtlich seine eigene Ebitda-Prognose erreicht haben.

Die Kursentwicklung von Verbio spiegelt die Unsicherheiten und Erwartungen der Anleger wider, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Geschäftszahlen und die allgemeine Marktentwicklung im Bereich erneuerbare Energien. Die Entscheidung der Deutschen Bank, das Kursziel zu senken, könnte auf eine vorsichtige Einschätzung der zukünftigen Ertragskraft des Unternehmens hindeuten, trotz der positiven Marktentwicklung in den letzten Wochen.

Insgesamt zeigt die Situation bei Verbio, wie wichtig externe Faktoren, wie politische Entscheidungen und Marktbedingungen, für die Aktienkurse von Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien sind. Anleger sollten die kommenden Zahlen und den Ausblick des Unternehmens genau beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 17,75EUR auf Lang & Schwarz (22. August 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.