Streikgefahr bei Discover Airlines: Gewerkschaften stimmen für Arbeitskampf!

Beim Lufthansa-Ferienflieger Discover stehen die Zeichen auf Streik, nachdem die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo in getrennten Urabstimmungen eine deutliche Zustimmung ihrer Mitglieder für mögliche Arbeitskampfmaßnahmen erhalten haben. Die Auszählung der Stimmen fand am Mittwoch um 12 Uhr statt. Beide Gewerkschaften streben an, einen bestehenden Tarifvertrag der Konkurrenzgewerkschaft Verdi mit dem Unternehmen überflüssig zu machen und stattdessen eigene Tarifverträge durchzusetzen.

Die Discover Airlines, die mit 27 Flugzeugen von München und Frankfurt aus zu verschiedenen Ferienzielen in Europa und Übersee fliegen, beschäftigt nahezu 2000 Mitarbeiter, darunter 500 Piloten und 1400 Flugbegleiter. Die Gewerkschaften haben aus taktischen Gründen keine Details zu den möglichen Streikmaßnahmen veröffentlicht, jedoch ist klar, dass die Piloten und Flugbegleiter ihre Aktionen koordinieren wollen. Auch Solidaritätsstreiks bei der größeren Lufthansa sind nicht ausgeschlossen.