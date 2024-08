FORTEC Elektronik AG: Solides Ergebnis trotz Markt-Herausforderungen!

Die Ergebnisse liegen am unteren Ende der im Mai 2024 angepassten Prognose, die einen Umsatz zwischen 95 und 100 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 7 und 9,5 Millionen Euro vorsah. Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2024 normalisierte sich auf 53,4 Millionen Euro, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu 83,0 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.

Die FORTEC Elektronik AG hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 veröffentlicht, die trotz eines herausfordernden Marktumfelds ein solides Ergebnis zeigen. Der Konzern erzielte einen Umsatz von etwa 95 Millionen Euro, was einem Rückgang von rund 11 % im Vergleich zum Rekordwert des Vorjahres von 105,9 Millionen Euro entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf etwa 7 Millionen Euro, was ebenfalls unter dem Rekordergebnis von 10,7 Millionen Euro im Vorjahr liegt. Die EBIT-Marge reduzierte sich von 10,0 % auf 7,4 %. Der Konzernüberschuss lag bei 5,4 Millionen Euro, verglichen mit 7,6 Millionen Euro im Vorjahr.

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, äußerte sich zu den Ergebnissen und betonte die anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen in Deutschland und global. Trotz der Herausforderungen sei das Unternehmen finanziell gut aufgestellt und habe ein Maßnahmen- und Investitionspaket geschnürt, um mittelfristig weiter voranzukommen. Maile hob hervor, dass FORTEC seit 40 Jahren erfolgreich am Markt agiert und seit 1990 an der Börse notiert ist, wobei das Unternehmen kontinuierlich Werte für seine Aktionäre schafft.

Die vollständigen geprüften Jahresberichte werden ab dem 30. Oktober 2024 auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein. FORTEC Elektronik AG, mit Sitz in Germering, ist ein international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays und bietet auch kundenspezifische Entwicklungen an.

Analysten von Montega AG haben die vorläufigen Zahlen kommentiert und festgestellt, dass der Umsatz die Erwartungen übertroffen hat, während die Margen hinter den Prognosen zurückblieben. Der Auftragsbestand zeigt Anzeichen einer Erholung, was auf eine positive Dynamik im Auftragseingang hinweist. Trotz der Herausforderungen wird ein langfristiges Wachstumspotenzial gesehen, und die Kaufempfehlung für die Aktie bleibt bestehen, mit einem Kursziel von 28 Euro.

Die FORTEC Elektronik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Lang & Schwarz (22. August 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.