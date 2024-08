Eckert & Ziegler eröffnet neue Hightech-Zentrale in Dresden-Rossendorf!

Eckert & Ziegler, ein führender Strahlen- und Medizintechnikkonzern, hat am 20. August 2024 seine neuen Betriebsgebäude in Dresden-Rossendorf eingeweiht. Die neuen Räumlichkeiten umfassen eine Fläche von 1.700 Quadratmetern und sind ein Zeichen für das Wachstum des Unternehmens in der Region. Sächsischer Wirtschaftsminister Martin Dulig betonte, dass der Neubau nicht nur den Erfolg von Eckert & Ziegler widerspiegelt, sondern auch die günstigen Rahmenbedingungen, die der Standort bietet. Er hob hervor, dass das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, Sachsen zu einem führenden Zentrum für Radiopharmazie in Europa zu entwickeln.

Am Standort Dresden-Rossendorf werden hochmoderne Anlagen zur Herstellung von Radiopharmazeutika produziert, die weltweit ausgeliefert werden. Zudem bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Handhabung und Entsorgung radioaktiver Produkte in der Krebsmedizin an. Eckert & Ziegler plant, bis zu 50 Millionen Euro in den Ausbau des Produktionsstandortes zu investieren. Die neuen Gebäude sollen die Grundlage für die weitere Expansion des Unternehmens schaffen und bis zu 100 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze in den Bereichen Anlagenbau und Radiopharmazie in Sachsen ermöglichen.