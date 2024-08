Nynomic AG: Stabilisierung trotz Umsatzrückgang – Analysten empfehlen Kauf!

Die Nynomic AG hat am 19. August 2024 vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die auf ein herausforderndes Marktumfeld hinweisen. Der Umsatz betrug etwa 47,7 Millionen Euro, was einem Rückgang von 9,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal konnte jedoch ein Anstieg von 7,4 % gegenüber dem ersten Quartal verzeichnet werden, was auf eine Stabilisierung des Auftragseingangs hindeutet. Die EBIT-Marge blieb mit 8,8 % leicht über dem Vorjahresniveau, was die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, die Profitabilität trotz sinkender Umsätze aufrechtzuerhalten.

Die Nynomic AG erwartet für das zweite Halbjahr 2024 ein überproportionales Wachstum, ähnlich wie im Vorjahr. Das Unternehmen hat einen Auftragsbestand von fast 60 Millionen Euro, was eine solide Grundlage für zukünftige Umsätze bietet. Die Vorstände, Maik Müller und Fabian Peters, betrachten 2024 als Übergangsjahr, in dem das Unternehmen die Herausforderungen des Marktes bewältigen und ab 2025 wieder auf einen dynamischen Wachstumspfad zurückkehren sollte.