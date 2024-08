Implenia AG: Führungswechsel und neue Strategien für nachhaltiges Wachstum!

Hans Ulrich Meister, Verwaltungsratspräsident von Implenia, würdigt Wyss' Beitrag zur strategischen und operativen Neuausrichtung des Unternehmens und bedankt sich für sein Engagement. Vollmar, der seit 2013 bei Implenia ist und über umfangreiche Erfahrung in der Bauindustrie verfügt, wird als idealer Nachfolger angesehen. Er hat in verschiedenen Funktionen, einschließlich als Country President für die Schweiz, bedeutende Fortschritte für das Unternehmen erzielt.

Implenia AG, ein führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister, kündigte am 21. August 2024 bedeutende Veränderungen im Executive Committee an. CEO André Wyss wird zum Ende März 2025 zurücktreten, um sich auf neue Mandate zu konzentrieren. Der Verwaltungsrat hat Jens Vollmar, derzeit Head Division Buildings, als seinen Nachfolger ab dem 1. April 2025 ernannt. Wyss, der seit Oktober 2018 im Amt ist, hebt hervor, dass Implenia nach einer umfassenden Transformation gut aufgestellt sei und nachhaltig profitabel wachsen könne. Er betont die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Vollmar, der die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt hat.

Zusätzlich wird Christian Späth, Head Division Civil Engineering, zum Ende August 2024 zurücktreten. Erwin Scherer, bisher Global Head Tunnelling, wird ab dem 1. September 2024 seine Nachfolge antreten. Scherer bringt umfassende Erfahrung im Tunnelbau und in Infrastrukturprojekten mit, die er in verschiedenen führenden Unternehmen der Branche gesammelt hat.

Die Personalwechsel erfolgen in einem Kontext, in dem Implenia im ersten Halbjahr 2024 ein EBIT von CHF 50,5 Millionen erzielt hat, was eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Umsatz stieg auf CHF 1,741 Milliarden, und der Auftragsbestand bleibt mit CHF 7,1 Milliarden hoch. Implenia bestätigt seine finanziellen Ziele für 2024 und strebt ein EBIT von etwa CHF 130 Millionen an.

Die Herausforderungen im Immobilienmarkt, insbesondere im Wohnungsbau in Deutschland und der Schweiz, werden weiterhin beobachtet. Implenia plant, den Rückgang im Hochbau durch die Akquisition großer Infrastrukturprojekte auszugleichen. Die Unternehmensstrategie, die auf einem integrierten Leistungsangebot und einer sektorenorientierten Spezialisierung basiert, soll auch in Zukunft nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

Insgesamt positioniert sich Implenia durch diese Führungswechsel und die solide Geschäftsentwicklung gut für die kommenden Herausforderungen und Chancen im Markt.

