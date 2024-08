YOC AG: Umsatzsprung um 23% und dreifaches EBITDA – Analysten empfehlen Kauf!

Die YOC AG, ein Unternehmen im Bereich Ad Tech, hat am 19. August 2024 ihre Halbjahreszahlen für 2024 veröffentlicht, die ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum zeigen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 15,5 Millionen Euro, wobei das internationale Geschäft um 14 % und der deutsche Markt um 31 % zulegte. Diese positive Entwicklung wird durch neue Handelsfunktionen der Technologieplattform VIS.X und den Einsatz von KI-basierten Lösungen unterstützt, die bereits 15 % des Umsatzes ausmachten.

Das EBITDA hat sich im ersten Halbjahr 2024 auf 1,8 Millionen Euro verdreifacht, was einer Steigerung von 200 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Nach einem Verlust von 0,2 Millionen Euro im Vorjahr konnte YOC nun einen Gewinn von 0,9 Millionen Euro erzielen, was die Erwartungen übertraf. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens stieg von 26 % auf 33 %, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.