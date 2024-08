Neuer CEO bei Lenzing AG: Rohit Aggarwal übernimmt die Führung!

Die Lenzing AG, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie, kündigte am 21. August 2024 eine bedeutende Veränderung in der Unternehmensführung an. Ab dem 1. September 2024 wird Rohit Aggarwal die Position des CEO übernehmen, während der bisherige CEO Stephan Sielaff im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ende des Monats aus dem Unternehmen ausscheidet.

Rohit Aggarwal bringt umfangreiche Erfahrung aus der Textil- und Chemieindustrie mit, die er in verschiedenen internationalen Führungspositionen in Europa, den USA und Asien gesammelt hat. Sein betriebswirtschaftlicher Hintergrund mit Schwerpunkt auf strategischer Entwicklung wird als wertvoll für die Lenzing AG angesehen, insbesondere in Anbetracht der Herausforderungen, die das Unternehmen in einem sich wandelnden Marktumfeld bewältigen muss. Der Aufsichtsratsvorsitzende Cord Prinzhorn lobte die professionelle Übergabe und dankte Sielaff für seine Leistungen, die in einer Zeit vielfältiger Herausforderungen zu einer Stärkung des Unternehmens geführt haben.