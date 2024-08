Positive Geschäftsentwicklung: audius SE trotzt Marktbedingungen im H1 2024!

Der starke Auftragseingang führte zu einem Rekordauftragsbestand von 80,2 Millionen Euro, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Trotz der Investitionen in neue Geschäftsfelder wie Mobile Device Management, Cloud-Lösungen und künstliche Intelligenz blieb das Ergebnis im zweiten Quartal stabil auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 2,2 Millionen Euro, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die audius SE hat ihre Prognose für das Gesamtjahr angepasst. Die Gesamtleistung wird nun auf leicht unter 85 Millionen Euro und das EBITDA auf 7,0 bis 7,5 Millionen Euro geschätzt. Zuvor war eine Gesamtleistung von über 85 Millionen Euro und ein EBITDA von mehr als 8,5 Millionen Euro erwartet worden. Diese Anpassung reflektiert die positiven Entwicklungen im zweiten Quartal, kann jedoch das schwache erste Quartal nicht vollständig kompensieren.

Die finale Berichterstattung wird am 27. August 2024 veröffentlicht, gefolgt von einem Earnings Call am 29. August 2024, um die Halbjahreszahlen detailliert zu erläutern. Die audius SE, gegründet 1991, ist ein international tätiges ITK-Unternehmen, das Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und große Konzerne anbietet. Mit rund 600 Mitarbeitern an über 20 Standorten, darunter 15 in Deutschland, fokussiert sich das Unternehmen auf zukunftsorientierte Technologien und den Ausbau von Netzinfrastrukturen, insbesondere im Bereich 5G.

Zusätzlich hat die audius SE eine Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien beschlossen, um die Transparenz und Kommunikation mit den Aktionären zu verbessern. Diese Umstellung tritt am 22. August 2024 in Kraft und wird als kostenfrei für die Aktionäre durchgeführt.

Die audius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 13,30EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2024, 21:39 Uhr) gehandelt.