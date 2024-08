LAIQON AG: Kaufempfehlung mit 90% Kurspotenzial – Jetzt investieren! Am 20. August 2024 hat First Berlin Equity Research die Coverage der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) aufgenommen und eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 9,80 Euro ausgesprochen. Analyst Christian Orquera sieht in der Aktie ein erhebliches …