Amprion platziert grüne Anleihen über 1,1 Milliarden Euro für nachhaltige Projekte!

Amprion GmbH, ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, hat am 19. August 2024 erfolgreich grüne Anleihen im Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro platziert. Diese Anleihe wurde in zwei Tranchen ausgegeben: Die erste Tranche umfasst 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Zinskupon von 3,125 % p.a., während die zweite Tranche 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinskupon von 3,850 % p.a. umfasst. Die hohe Nachfrage der Investoren spiegelt das Vertrauen in die Unternehmens- und Finanzierungsstrategie von Amprion wider.

Die Erlöse aus der Anleiheemission werden ausschließlich in nachhaltige Projekte investiert, die im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen stehen, insbesondere in die Bereiche „Bezahlbare und saubere Energie“ sowie „Industrie, Innovation und Infrastruktur“. Diese Projekte sind im Green Finance Framework von Amprion verankert, das gemäß den internationalen Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) erstellt wurde. Eine Second Party Opinion wurde von der ESG-Ratingagentur Sustainalytics ausgestellt, um die Nachhaltigkeit der Projekte zu bestätigen.