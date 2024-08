MPC Capital hebt Prognose 2024: Starkes Wachstum in Infrastrukturprojekten!

Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 21. August 2024 ihre Gesamtjahresprognose für 2024 erheblich angehoben, basierend auf einem starken Halbjahresergebnis und einer verbesserten Ergebnisvisibilität. Der Vorstand erwartet nun ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 23 und 25 Millionen Euro, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (19,3 Millionen Euro) darstellt. Der Konzernumsatz wird auf rund 40 Millionen Euro geschätzt, während zuvor ein Umsatz auf Vorjahresniveau (37,9 Millionen Euro) prognostiziert wurde.

Im ersten Halbjahr 2024 erzielte MPC Capital ein EBT von 16,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 80 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum ist vor allem auf die starke Performance in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure sowie hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio zurückzuführen. Die positive Entwicklung wird durch eine gut gefüllte Projektpipeline und sichtbare Erträge aus Co-Investments unterstützt, was auch für das zweite Halbjahr eine über den ursprünglichen Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwarten lässt.