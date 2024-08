Milliardenschwere Lücke im Klima-Fonds: Gefährdet das die Energiewende?

Die Bundesregierung sieht sich mit einer milliardenschweren Lücke im Klima- und Transformationsfonds (KTF) konfrontiert, was zu Unsicherheiten in der Förderpolitik führt. Der KTF ist ein zentrales Instrument zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten und zur Unterstützung von Industrieansiedlungen, etwa in der Chipbranche. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Verwendung von Corona-Hilfsgeldern für den Fonds untersagt, hat zu einem signifikanten Rückgang der verfügbaren Mittel geführt. Für das kommende Jahr sind Ausgaben von rund 34,5 Milliarden Euro eingeplant, was einen Rückgang im Vergleich zu den 16,7 Milliarden Euro in diesem Jahr für die Förderung energieeffizienter Gebäude bedeutet.

Das Bundeswirtschaftsministerium betont, dass es keine Kürzungen bei der Förderung von Wärmepumpen geben werde. Dennoch äußern verschiedene Verbände Bedenken hinsichtlich der geplanten Mittelverteilung. Insbesondere die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae, warnt vor der Unsicherheit, die durch die Minderausgaben im KTF entsteht. Sie betont, dass eine Sperre des Fonds bei Überzeichnung die Energiewende gefährden könnte.