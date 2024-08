SoftwareONE: Starkes Wachstum und klare Vision für die Zukunft 2026!

SoftwareONE Holding AG hat am 21. August 2024 seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht und dabei solide Ergebnisse präsentiert. Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt um 7,0 % auf CHF 529,9 Millionen, während er unter Berücksichtigung von Währungsschwankungen um 4,6 % zulegte. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich währungsbereinigt um 11,3 % auf CHF 121,9 Millionen, was einer Margensteigerung von 1,0 Prozentpunkten auf 23,0 % entspricht.

Die Umsetzung der „Vision 2026“ verläuft planmäßig, mit einem Fokus auf strategische Wachstumsprioritäten und der Verbesserung operativer Abläufe. Das angepasste Go-to-Market-Modell wurde erfolgreich in Schlüsselmärkten wie DACH und NORAM implementiert, was zu einer gesteigerten Vertriebsproduktivität führte. Die Zahl der neuen Copilot 365-Nutzer stieg auf über 600.000, und im zweiten Quartal 2024 wurden 240 neue Servicekunden gewonnen. Zudem wurde das Operational-Excellence-Programm erfolgreich abgeschlossen, mit Einsparungen von CHF 76 Millionen, von denen CHF 7 Millionen in Wachstumsinitiativen reinvestiert wurden.