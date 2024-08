Kobrea Exploration sichert sich Kupfer-Porphyr-Projekte in Argentinien! Kobrea Exploration Corp. hat am 14. August 2024 eine exklusive Optionsvereinbarung unterzeichnet, um bis zu 100 % an einem Kupfer-Porphyr-Portfolio in der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben. Dieses Portfolio umfasst sieben …