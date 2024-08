Flughafen Wien AG: Rekordzahlen und starke Investitionen für 2024!

Die positive Entwicklung setzte sich im Juli 2024 fort, als die Gruppe 4,4 Millionen Passagiere (+7,7 %) verzeichnete, wobei der Flughafen Wien allein 3,3 Millionen Passagiere (+5,7 %) zählte. Dies stellt einen neuen Rekord dar, der das Vorkrisenniveau von Juli 2019 übertrifft. Am 26. Juli 2024 wurde mit 115.989 Passagieren der höchste Tageswert in der Geschichte des Flughafens erreicht.

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete die Flughafen Wien AG ein starkes Wachstum in den Bereichen Passagiere, Umsatz und Gewinn. Die Flughafen-Wien-Gruppe begrüßte 18,7 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 10,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 14,1 % auf 488,4 Millionen Euro, während das EBITDA um 15,5 % auf 204,9 Millionen Euro und das EBIT um 23,2 % auf 138,7 Millionen Euro zulegte. Das Periodenergebnis stieg sogar um 31,1 % auf 108,4 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet die Flughafen Wien AG nun mehr als 39 Millionen Passagiere in der Gruppe und über 30 Millionen am Standort Wien. Die Finanzprognose sieht einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro, ein EBITDA von über 400 Millionen Euro und ein Periodenergebnis von über 220 Millionen Euro vor. Diese Erwartungen basieren auf der Annahme, dass es keine weiteren geopolitischen Störungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen gibt.

Die Flughafen Wien AG investiert weiterhin stark in die Zukunft, mit über 200 Millionen Euro für 2024. Zu den laufenden Projekten gehört die Terminal-Süderweiterung, die 2027 in Betrieb genommen werden soll, sowie der Bau eines neuen Hotels am Flughafen. Zudem wird eine E-Schnellladestation für Elektrofahrzeuge eingerichtet, die auch mit Solarstrom betrieben wird.

Die positive Entwicklung der Passagierzahlen und der finanziellen Kennzahlen wird durch eine verbesserte operative Effizienz und ein positives Finanzergebnis unterstützt. Der Flughafen hat auch die Herausforderungen im europäischen Luftraum erfolgreich gemeistert und das Reiseerlebnis für die Passagiere auf hohem Niveau gehalten.

Insgesamt zeigt die Flughafen Wien AG eine robuste Geschäftsentwicklung und bleibt optimistisch für die kommenden Monate, während sie gleichzeitig in Infrastruktur und Dienstleistungen investiert, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 54,30EUR auf Lang & Schwarz (22. August 2024, 07:29 Uhr) gehandelt.