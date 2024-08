Neue Nährwert-Etiketten für Wein: Herausforderungen für Winzer ab 2024!

Die Einführung neuer Nährwert-Etiketten für Wein, die ab dem Jahrgang 2024 gelten, stellt die Weinbranche vor Herausforderungen. Diese Regelung, die aus einer EU-Rechtsänderung resultiert, betrifft auch Federweißen, der bereits in der aktuellen Erntezeit gelesen wird. Ab 2025 werden Verbraucher die neuen Etiketten zunehmend auf Weinflaschen im Handel finden. Winzer und Fachleute, wie Christian Schwörer vom Deutschen Weinbauverband, stehen vor der Aufgabe, sich intensiv mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Die Etiketten müssen Angaben zu Brennwert, Fett, Zucker und Allergenen wie Sulfiten enthalten. Alternativ können detaillierte Nährwertangaben über einen QR-Code bereitgestellt werden, was in der Sektbranche bereits positive Erfahrungen gezeigt hat.

Besonders beim Federweißen gibt es spezielle Herausforderungen, da dieser im unvergorenen oder teilweise vergorenen Zustand verkauft wird. Die Nährwerte beziehen sich auf den Zustand vor der Gärung, während der Alkoholgehalt den maximalen Wert nach vollständiger Vergärung angibt. Viele Winzer, insbesondere im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), sehen jedoch keinen signifikanten Mehrwert für Verbraucher in den neuen Nährwertangaben, da die Werte bei trockenen Weißweinen oft ähnlich sind. Zudem befürchten sie höhere Kosten und kritisieren die Optik der Etiketten. Die QR-Code-Lösung wird jedoch positiv aufgenommen, da sie Platz auf dem Etikett spart.

Parallel dazu wird in Deutschland die Diskussion um eine mögliche Limo-Steuer laut, um den hohen Zuckergehalt in Erfrischungsgetränken für Kinder zu reduzieren. Eine aktuelle Untersuchung von Foodwatch zeigt, dass 136 getestete Getränke im Durchschnitt 7,8 Prozent Zucker enthalten, was über den empfohlenen Werten liegt. Verbraucherschützer fordern eine Steuer nach britischem Vorbild, die bei bestimmten Zuckermengen greift, um Hersteller zu motivieren, ihre Rezepturen zu überarbeiten. Während Bundesernährungsminister Cem Özdemir eine solche Steuer unterstützt, lehnt das FDP-geführte Finanzressort sie ab, was zu Spannungen innerhalb der Ampel-Koalition führt.

Zusätzlich drängen Experten auf weitere Maßnahmen zur Förderung gesunder Ernährung bei Kindern, einschließlich Werbebeschränkungen für ungesunde Produkte. Die Diskussion um eine Limo-Steuer und andere gesundheitsfördernde Maßnahmen bleibt angespannt, während die Branche sich gegen punktuelle steuerliche Maßnahmen positioniert.

Zucker wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 0,177USD auf ICE Futures US (21. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.