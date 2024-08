Swiss Re: Rekordgewinn von 2,1 Milliarden USD im ersten Halbjahr 2024!

Swiss Re Ltd, der weltweit zweitgrößte Rückversicherer, hat im ersten Halbjahr 2024 einen Gewinn von 2,1 Milliarden USD erzielt, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (1,8 Milliarden USD) darstellt. Diese positive Entwicklung ist auf eine geringe Belastung durch Großschäden und ein starkes Ergebnis an den Kapitalmärkten zurückzuführen. Der Versicherungsumsatz belief sich auf 22,5 Milliarden USD, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zu 21,8 Milliarden USD im Vorjahr darstellt.

Die Sparte der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) erzielte einen Gewinn von 989 Millionen USD und wies einen Schaden-Kosten-Satz von 84,5 % auf. Dieser Wert ist vor allem auf die geringe Anzahl von Großschäden durch Naturkatastrophen und ein starkes Anlageergebnis zurückzuführen. Das versicherungstechnische Ergebnis in dieser Sparte betrug 1,4 Milliarden USD. P&C Re hat zudem erfolgreich Verträge im Juli 2024 erneuert, was zu einem Prämienvolumen von 4,5 Milliarden USD führte und eine Preiserhöhung von 8 % zur Folge hatte.