DAX weiter in Wartestellung – US-Arbeitsmarkt schwächer als gedacht

Alles andere wäre eine große Enttäuschung und für viele Anleger ziemlich irreführend. Immerhin wurden die bis März 2024 gemeldeten Stellenschaffungen in den USA viel zu hoch ausgewiesen und bereits auf der Sitzung Ende Juli sah eine große Mehrheit des Offenmarktausschusses eine Zinssenkung im September als angebracht an.

Zwischenzeitlich gab es eine hohe Volatilität an den Finanzmärkten, weil Anleger Angst hatten, dass die Fed am Ende zu langsam handeln könnte, sollten Rezessionsgefahren am Horizont auftauchen. Die nachträgliche Korrektur der Arbeitsmarktdaten deutet darauf hin, dass die Abschwächung schon sehr viel früher eingetreten war als bislang bekannt. Es wäre jetzt keine große Überraschung mehr, wenn auch die kommenden Monate eine schwächere Entwicklung zeigen.